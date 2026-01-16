Gabrielli, Freund von Cyane Panini, der „Kellnerin mit Helm“, die bei dem Brand ums Leben kam, verteidigte gegenüber dem französischen Sender BFM die Lokalinhaber Jacques und Jessica Moretti. „Ich schätze sie sehr. Sie sind leidenschaftlich bei der Arbeit, menschlich und engagiert“, berichtete er. Auf die Vorwürfe, es hätten Sicherheitsmängel im Lokal gegeben, entgegnete Gabrielli: „Die Feuerlöscher waren da, das können wir beweisen“. <BR \/><BR \/>Gabrielli leitete persönlich das „Vieux Chalet“, eine der drei von den Morettis betriebenen Berghütten-Restaurants oberhalb von Lens nahe Crans-Montana. Nach Angaben der Polizei sei Gabrielli in der Silvesternacht lediglich im „Le Constellation“ gewesen, um seine Freundin Cyane zu sehen – er habe zu diesem Zeitpunkt im Lokal nicht gearbeitet. Andere Zeugen widersprechen dies und berichten, Gabrielli habe am Eingang Gäste kontrolliert, viele von ihnen Minderjährige.<BR \/><BR \/>Gabrielli ist sowohl als Familienangehöriger als auch als Lokalbetreiber zentral in den Untersuchungen nach der Brandkatastrophe, bei der 40 junge Menschen starben. Die Ermittlungen stocken zudem, da Unterlagen über die Renovierung des Lokals fehlen. Gabrielli erklärte, diese seien „nach zwei aufeinanderfolgenden Überschwemmungen verloren gegangen oder entsorgt worden“.<h3>\r\n„Wollte niemandem Schaden zufügen“<\/h3>Ermittelt wird auch gegen Inhaberin Jessica Moretti, die nach der Tragödie immer noch tief erschüttert ist. „Ich wollte niemandem Schaden zufügen“, wiederholt sie laut Bekannten immer wieder. Moretti betont, dass sie den Notruf gewählt und die Gäste zum Verlassen des Lokals aufgefordert habe, als der Brand ausbrach. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig zeigen ihre Aussagen vor Gericht jedoch Widersprüche. So habe sie teilweise Cyane Panini, die 24-jährige Kellnerin, die mit Feuerwerk hantierte, für den Brand verantwortlich gemacht – eine Darstellung, die von Zeugenaussagen widerlegt wird: Jessica habe selbst die Handhabung von Champagnerflaschen und Funkenfontänen angeordnet.<BR \/><BR \/>Auch der inhaftiert Jacques Moretti äußerte sich widersprüchlich zu den schallabsorbierenden Paneelen, die während einer Renovierung vor zehn Jahren installiert wurden. Die Ermittler vermuten, dass diese Paneele bei der Verbrennung extrem giftige Dämpfe freisetzten, darunter Kohlenmonoxid und Blausäure (Cyanwasserstoff), die in dem geschlossenen Kellerbereich zur schnellen Bewusstlosigkeit und zum Tod führten.