Die Erhebungen zur Ursache des Brandes in der Alessandriastraße sind noch nicht abgeschlossen. Wie am heutigen Donnerstag bekannt wurde, soll das Feuer an drei verschiedenen Stellen ausgebrochen sein, was den Verdacht auf Brandstiftung deutlich erhärtet. Eine offizielle Bestätigung der Berufsfeuerwehr gab es bislang nicht. <BR \/><BR \/>Sobald der Bericht des zuständigen Brandinspektors vorliegt, wird er an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die dann angesichts des starken Verdachts auf Fremdeinwirkung Ermittlungen aufnehmen dürfte.<h3>\r\n83 Personen evakuiert<\/h3> Wie berichtet wurde die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag zu einem achtstöckigen Kondominium in der Alessandriastraße gerufen. Dort waren gegen 2.30 Uhr sieben im Erdgeschoss abgestellte Motorräder und mehrere Fahrräder aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Insgesamt mussten 83 Bewohner evakuiert werden, sieben Personen mussten mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Spital. <BR \/><BR \/><i>Von „apokalyptischen Zuständen“ während des großen nächtlichen Brandes gegen 2.30 Uhr sprach Petra-Theresia Degasperi, die mit ihrer Familie im dritten Stock des Mehrfamilienhauses wohnt, gegenüber STOL.<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="G6HQk5aD"><\/video-jw>\n