Brand in Deutschnofen: „Wohnung ist jetzt unbewohnbar“

„Einige Räume im 2. Stock sind noch intakt“

Foto: © FF Deutschnofen

Keine Verletzten

Foto: © FF Deutschnofen

Es war um 10.45 Uhr, also Alarm geschlagen wurde. Auf dem Kesselmoos Hof bei Deutschnofen war ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Deutschnofen, Steinegg und Petersberg standen rund 1,5 Stunden im Einsatz und konnten den Brand laut Auskunft der Einsatzkräfte in der Zwischenzeit unter Kontrolle bringen.Jedoch ist der Sachschaden immens: „Die Wohnung im Erdgeschoss ist nicht mehr bewohnbar“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Deutschnofen, Reinhard Plattner, zu STOL.Auch im 2. Stock des Bauernhauses ist einiger Schaden entstanden: „Doch einige Räume sind noch intakt, sodass die Familie inzwischen auf diese Räumlichkeiten ausweichen muss“, so der Feuerwehrmann.Bewohnt wird der Bauernhof von einer 4-köpfigen Familie. Verletzt wurde niemand.Über die Brandursache gibt es derzeit noch keine genauen Informationen. Die Berufsfeuerwehr Bozen ist vor Ort und geht der Ursache nach.Im Einsatz standen die Feuerwehren Deutschnofen, Petersberg, Eggen und Steinegg, die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.