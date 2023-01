Brand in einem der größten Hochhäuser Europas

50 bis 60 Bewohner seien evakuiert worden. Es gebe einige Leichtverletzte durch Rauchgasintoxination. Der gesamte Treppenraum und alle Flure würden noch abgesucht, sagte der Sprecher.Das 135 Meter hohe Wohnhaus hat 968 Wohnungen in 3 Gebäudeflügeln. Rund 2000 Menschen leben in dem 50 Jahre alten Haus.Wo der Brand entstanden ist, sei noch unklar. Die im vierten Obergeschoss liegenden Kellerräume würden abgesucht. Das sei aufwendig, da es ein sehr großer Bereich sei und viele Dinge dort abgestellt worden seien.Der Brand wurde den Angaben zufolge gegen 18.40 Uhr gemeldet. 55 bis 60 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz, so der Sprecher.