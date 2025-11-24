<BR \/>Als die Freiwillige Feuerwehr Leifers am Einsatzort eintraf, stand ein Teil der Lagerhalle bereits stark unter Rauch- auch mehrere darüberliegende Büroräume waren komplett verraucht. Die Einsatzkräfte verschafften sich rasch Zugang und suchten sämtliche Räume nach möglichen Personen ab – es befand sich jedoch niemand in dem Gebäude.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241664_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle. Die betroffenen Bereiche wurden vollständig abgelöscht und belüftet, um die starke Rauchentwicklung zu beseitigen. Auch die Carabinieri waren vor Ort und sicherten den Bereich ab.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241676_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unbekannt – die Berufsfeuerwehr hat Ermittlungen aufgenommen. Gegen 3 Uhr in der Früh war der Einsatz beendet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241670_image" \/><\/div>