Brand in Los Angeles - 11 Feuerwehrleute verletzt

Das Unglück habe sich im Stadtteil Little Tokyo ereignet, in dem besonders viele japanischstämmige Einwohner leben. Über der Gegend waren hohe Flammen und eine Rauchwolke zu sehen.Der Brand brach den Angaben zufolge in einem Geschäftshaus aus und griff schnell auf benachbarte Gebäude über. Die Feuerwehr war mit mehr als 200 Einsatzkräften in Einsatz und hatte den Brand nach zwei Stunden gelöscht. Die verletzten Feuerwehrleute hätten Verbrennungen erlitten, sagte Feuerwehrchef Erik Scott.In dem einstöckigen Gebäude war nach Angaben der Feuerwehr ein Geschäft für Raucher untergebracht, das unter anderem E-Zigaretten verkaufte. Die Brandursache war nach Angaben des Feuerwehrchefs zunächst aber unklar.

apa