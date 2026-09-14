Das Feuer war im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen und führte innerhalb kurzer Zeit zu einer starken Rauchentwicklung. Die Freiwilligen Feuerwehren von Untermais, Meran und Gratsch wurden gegen 23.10 Uhr alarmiert. <BR \/><BR \/>Mehrere Atemschutztrupps drangen in die Räumlichkeiten vor, lokalisierten den Brandherd und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.<BR \/><BR \/>Im Anschluss führten die Wehrleute Nachlöscharbeiten durch, kontrollierten die betroffenen Bereiche mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester und belüfteten das Gebäude gründlich.<BR \/><BR \/><BR \/>Neben dem erfolgreichen Löscheinsatz blieb den Freiwilligen vor allem eine Geste in Erinnerung: „Eine betroffene Frau bedankte sich nach dem Einsatz öffentlich auf Facebook persönlich bei uns für die rasche Hilfe. Solche wertschätzenden Worte sind für unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte eine besondere Anerkennung und Motivation“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Untermais auf Facebook.