<BR \/>Gegen 23.15 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Meran, Gratsch und Untermais alarmiert: In der Schießstandstraße der Passerstadt hatte sich ein Brand ereignet. <h3>\r\nFeuer ging vermutlich von Heizlüfter aus <\/h3>\r\nLaut den Informationen der Einsatzkräfte hatte vermutlich einen Heizlüfter aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Rauch hatte sich in der betroffenen Wohnung ausgebreitet. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer und eilte der Bewohnerin, es handelt sich um eine Seniorin, zu Hilfe. <BR \/><BR \/>Dabei atmete die couragierte Nachbarin selbst Rauch ein. Beide wurden von den herbeigeeilten Einsatzkräften vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend ins Meraner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Indes kümmerten sich die Freiwilligen Feuerwehren um die Löscharbeiten. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, der entstandene Sachschaden ist dennoch beträchtlich.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden aufgenommen – vor Ort waren auch die Carabinieri.