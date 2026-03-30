<BR \/> Nach ersten Informationen soll das Feuer in der Zwischendecke ausgebrochen sein. Die Einsatzkräfte reagierten umgehend und begannen damit, die betroffene Zwischendecke zu öffnen, um den Brand gezielt bekämpfen und vollständig löschen zu können.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295217_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort sind mehrere Feuerwehren im Einsatz, darunter die Freiwilligen Feuerwehren aus Mühlbach, Schabs, Rodeneck und Brixen sowie die Carabinieri.<BR \/><BR \/>Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und es befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden<\/i>