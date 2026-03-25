Gegen 01:22 Uhr schrillten in Prad und den umliegenden Ortschaften die Sirenen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Einsatzort bot sich ein bedrohliches Bild: Flammen schlugen bereits unter den Dachziegeln hervor und begannen, sich über die Dachkonstruktion der betroffenen Hofstelle auszubreiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293177_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr Prad leitete umgehend einen umfassenden Löschangriff ein. Während erste Löschleitungen verlegt wurden, drangen Trupps unter Atemschutz zum Brandherd vor.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293180_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Um die Ausbreitung des Feuers zu stoppen und alle Glutnester effektiv bekämpfen zu können, mussten die Wehrmänner Teile der Dacheindeckung abtragen.<h3>\r\nEnge Platzverhältnisse als Herausforderung<\/h3>Eine besondere Herausforderung stellten die beengten Platzverhältnisse innerhalb der Hofstelle dar. Nach dem Eintreffen des Tankrüstfahrzeugs aus Schluderns entschieden die Einsatzleiter, einen Bereitstellungsraum auf einem nahegelegenen Parkplatz an der Zufahrtsstraße einzurichten. Von dort aus wurden die weiteren Fahrzeuge koordiniert zum Brandobjekt beordert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293183_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war, kontrollierte die Feuerwehr Prad den gesamten Bereich mittels Wärmebildkamera auf verbliebene Hitzequellen. Das Gebäude wurde zudem gründlich belüftet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293186_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das koordinierte Vorgehen der Wehren zahlte sich aus: Der Brand konnte auf einen kleinen Bereich des Daches begrenzt werden. Am eigentlichen Wohngebäude entstand nach ersten Informationen keine größeren Schaden.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Prad, Lichtenberg, Schluderns, Glurns, Mals und Stilfs sowie das Weiße Kreuz und die Behörden.