Der Alarm wurde laut einem Bericht des Online-Nachrichtenportals „L'Adige“ gegen 4.30 Uhr ausgelöst. <BR \/><BR \/>Ein Bauernhof, der auch Ferienwohnungen beherbergt, stand komplett in Flammen. Aufgrund der Holzkonstruktion konnte sich das Feuer ungehindert ausbreiten, schon bald stürzte das Dach ein. <BR \/><BR \/>Die Feuerwehren von Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià, Cavalese und Moena eilten zum Einsatzort. Dabei wurden sie von Einsatzkräften aus Trient unterstützt. Stundenlang kämpften sie gegen das Flammenmeer. <BR \/><BR \/>Glücklicherweise befanden sich weder die Eigentümer noch Gäste im Gebäude. <BR \/><BR \/>Die Löscharbeiten sind noch im Gange.