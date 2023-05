Brand in St. Ulrich: Feuer immer wieder ausgebrochen – Haus abgerissen

Das Haus im Zentrum von St. Ulrich brannte lichterloh. - Foto: © teo

Die Feuerwehr löschte das Feuer von allen Richtungen. - Foto: © teo

Leute evakuiert – Nacht im Hotel verbracht

Das ausgebrannte Haus musste abgerissen werden, um die Isolierung zwischen den Häusern zu löschen. - Foto: © pas

Brandursache wird ermittelt – großer Gestank

Wegen des starken Rauches ging eine Zivilschutzmeldung raus. - Foto: © teo

Ein leer stehendes Haus im Zentrum von St. Ulrich brannte am gestrigen Montag gegen 17 Uhr lichterloh. Die Freiwillige Feuerwehr von St. Ulrich rückte daraufhin sofort aus, um den Brand zu löschen (STOL hat berichtet). Erst nach einigen Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. „Endgültig gelöscht war der Brand gegen 1 Uhr in der Früh“, sagt der Kommandant Christian Stuffer. „Wir sind dann nach Hause gegangen, aber nur kurze Zeit später, gegen 2 Uhr in der Früh, mussten wir wieder ausrücken, weil sich das Feuer erneut entfacht hatte.“Bis gegen halb 4 standen die Wehrleute im Einsatz. Aber es dauerte nicht lang, bis sie wieder alarmiert wurden, da sich im Schutt erneut ein Feuer entfacht hatte. „Um 7.32 Uhr ging der dritte Alarm ein und rund 15 Wehrleute rückten aus, um das Feuer zu löschen.“ Im Laufe des Vormittags könne der Einsatz aber endgültig beendet werden.„Besonders problematisch war die Lage des brennenden Hauses. Es war nämlich an ein neues, bewohntes Haus gebaut und die Isolierung zwischen den beiden Häusern hörte nicht auf zu brennen“, sagt der Kommandant. „Wir mussten das ausgebrannte Haus abreißen, um die Isolierung zwischen den Häusern zu löschen und zu vermeiden, dass das neue Haus noch weiter beschädigt wird.“Das neue Haus sei nicht stark beschädigt worden, wenn man bedenke, dass das angrenzende Haus total abgebrannt ist, sagt Stuffer. Einige Wohnungen des neuen Hauses seien vom Brand betroffen gewesen.„Glücklicherweise standen viele Wohnungen leer, weil sie Touristenwohnungen sind. Nur eine war bewohnt. Die Bewohner haben das Haus eigenständig verlassen und verbrachten die Nacht in einem Hotel“, erzählt der Kommandant.Bei der ersten Alarmierung standen rund 50 Wehrleute im Einsatz. In der Nacht rückten dann noch gut 20 aus. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr Bozen ist dafür extra angerückt. Es ist aber fragwürdig, ob die Brandursache im Schutt noch gefunden wird.Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Weil es aber zu einer sehr starken Rauchentwicklung kam, ging eine Zivilschutzmeldung raus und die Bevölkerung im Dorf wurde aufgerufen, die Fenster und Türen zu verschließen.„Mittlerweile ist der Rauch aber nicht mehr problematisch. Was bleibt, ist der Gestank nach Verbranntem, der noch in der Ferne zu riechen ist“, sagt der Kommandant Christian Stuffer.