Das Feuer war laut der italienischen Tageszeitung „l'Adige“ in einer Wohnung im Hochparterre eines Gebäudes in der Paiari-Gasse ausgebrochen. Der Rauch breitete sich rasch im Treppenhaus aus, weshalb das gesamte Wohnhaus evakuiert werden musste.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr von Rovereto rückte aus und brachte die Bewohner in Sicherheit. Drei Personen wurden vorsorglich zur Kontrolle in die nahegelegene Notaufnahme gebracht. <BR \/><BR \/>Im Laufe des Vormittags überprüften die Einsatzkräfte die Bewohnbarkeit der Wohnungen. Dabei sollte geklärt werden, wann die betroffenen Familien wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.