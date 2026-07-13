Ausgelöst wurde der Brand durch trockenes Gestrüpp entlang der Staatsstraße. Der Wind fachte die Flammen zusätzlich an und erschwerte die Löscharbeiten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1335654_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Alarm ging um 13.20 Uhr ein. Im Einsatz standen rund 30 Feuerwehrleute der Feuerwehren Calavino, Vezzano, Lasino, Terlago, Cavedine und Padergnone. Unterstützt wurden sie von einem Hubschrauber der Berufsfeuerwehr.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1335657_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle.