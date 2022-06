Brand von Mülldeponie in Rom: Feuerwehr verhindert Umweltkatastrophe

Wie berichtet, hat in Rom ein Brand in einer teilweise stillgelegten Abfallbehandlungsanlage in der Nacht auf Donnerstag zu einer starken Rauchentwicklung geführt.Wegen der Gefahr von ausgetretenen giftigen Stoffen veranlasste die Stadt unter anderem, im Umkreis von 6 Kilometer alle Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen vorerst geschlossen zu halten. Außerdem dürfen keine Lebensmittel konsumiert werden, die aus jener Gegend kommen.Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf wegen des Verdachts der Brandstiftung. Durch das Feuer fürchten einige Römer bereits eine neue Müllkrise in der italienischen Hauptstadt.Seit vielen Jahren ist die Abfallentsorgung ein großes Problem in Rom, immer wieder kam es zu Streits der Müllabfuhr mit der Politik – dann stapelte sich oft der Abfall auf den Straßen.Gualtieri war im vorigen Jahr mit dem Versprechen ins Amt gekommen, das Müllproblem Roms zu lösen.