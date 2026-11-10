Zumal der chinesischstämmige Betreiber in der Nacht vorher einen Einbruchsversuch gemeldet hatte und bereits am vergangenen 16. September versucht worden war, am Hintereingang einen Brand zu legen. Das zweistöckige Geschäft wurde von den Flammen völlig zerstört. Die Berufsfeuerwehr ermittelte gestern die Brandursache, die Carabinieri von Meran leiten die Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Brandalarm geschlagen wurde um 0.29 Uhr in der Nacht auf gestern. Dabei waren auch kleinere Explosionen zu hören. „Wir waren rasch vor Ort. Der Brand dürfte vom Hintereingang ausgegangen sein. Die Schäden im Obergeschoss sind aber weit gravierender als im ebenerdigen Bereich“, sagt Alfred Strohmer, Kommandant der Feuerwehr Meran. Die kleineren Explosionen rührten von explodierenden kleinen Gaskartuschen her. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383048_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben der Feuerwehr Meran waren weitere sechs Wehren – Untermais, Obermais, Gratsch, Labers, Algund und Marling – im Einsatz. „Alle sieben Wehren waren mit rund 120 Leuten im Einsatz. So konnte der Brand bald gelöscht werden“, sagt Strohmer. Brand aus konnte gegen 4.30 Uhr gegeben werden. Gestern Vormittag mussten noch letzte Glutnester in der Zwischendecke gelöscht werden. „Es war überall dichter Rauch, ein Gestank, dass man kaum atmen konnte. Ich überlegte schon, Frau und Kind mit dem Auto in Sicherheit zu bringen“, so ein Anrainer.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383051_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Einsatz sei kein einfacher gewesen. Zum besseren Verständnis: Im „Willi Markt“ wurde alles verkauft, außer Lebensmitteln: Autozubehör wie Batterien, Farbkübel, Bekleidung und Schuhe, Bastelmaterial, Hausrat, Helium-Flaschen, Spielzeug, Deko-Artikel, Camping-Gasflaschen, Feuerwerkskörper usw. „Es bestand die Gefahr, dass diese Flaschen wegen der Hitze explodieren. Einige kleine Kartuschen sind auch explodiert“, sagt Strohmer. Durch die Hitze des Feuers sind einige Fensterscheiben am Gebäude zerborsten, andere mussten eingeschlagen werden, damit der dichte Rauch entweichen konnte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383054_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Anrainer will gesehen haben, wie vor dem Brand ein Scooter zum „Willi Markt“ gefahren sei und diesen schnell wieder verlassen habe. Hier müsste diese Zeugenaussage noch genauer überprüft werden, heißt es seitens der Carabinieri. Zudem sei man dabei die Aufnahmen der Überwachungskameras auszuwerten. Dass in der Nacht zuvor versucht wurde, in den „Willi Markt“ einzudringen, bestätigen die Carabinieri. Der chinesische Betreiber habe Sonntagmorgen den Einbruchsversuch bemerkt und gemeldet. Der Hintereingang wird von Kameras überwacht.<BR \/><BR \/>Bereits in der Nacht auf gestern hat die Berufsfeuerwehr über drei Stunden nach der Brandursache gesucht und die technische Ursache ermittelt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383057_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wir konnten den Ausbruchsort des Brandes und dessen Verlauf eindeutig ermitteln. Unsere Ermittlungen gehen in alle Richtungen – auch in Richtung Brandstiftung“, sagt <b>Florian Schroffenegger, Oberbrandinspektor der Berufsfeuerwehr<\/b>. Es scheint aber, dass sich die Annahme der Meraner Wehr bestätigt und sich der Brand vom Hintereingang in das obere Stockwerk ausgebreitet habe. Bereits am vergangenen 16. September war vor dem Hintereingang ein Feuer gelegt worden, das Anrainer schnell löschen konnten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383060_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Für die Feuerwehren handelte es sich aufgrund der gelagerten und verbrannten Materialien um einen sehr schwierigen Einsatz. Was diese Feuerwehrmänner riskieren und leisten, das ist unglaublich. Ich bin so dankbar für unsere Freiwilligen Feuerwehren, wie sie höchst professionell diese Einsätze bewältigen und sich dabei noch selbst in Gefahr bringen“, sagt <b>Bürgermeisterin Katharina Zeller<\/b> (Bild). Zeller hoffe auf rasche Ermittlungen und dass die Sicherheitsbehörden die Ermittlungsdaten abgleichen, „damit wir verstehen, was hier passiert. Es gibt aber keinerlei Hinweis, dass es sich um Schutzgelderpressung handeln könnte“.