In der Industriezone im Süden von Branzoll kam es heute zu einem Brand in einer Lagerhalle – ein Abfallcontainer hatte aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. <BR \/><BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bozen waren die Flammen bereits von den ausgerückten Freiwilligen Feuerwehren Branzoll und Auer gelöscht und der Container ins Freie gebracht worden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209672_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Halle war jedoch stark verraucht, sodass die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten lüften sowie die Luftqualität im betroffenen Bereich überprüfen mussten. <h3>\r\nSuche nach Glutnestern – Niemand verletzt <\/h3>Fenster und Tore wurden geöffnet, ein Hochleistungslüfter eingesetzt und die Halle systematisch durchlüftet, heißt es in einer Aussendung der Berufsfeuerwehr. Parallel dazu wurde überprüft, ob noch Glutnester vorhanden waren. Verletzt wurde bei Brand und Einsatz niemand.