<BR \/>Unbekannte hätten in der Nacht zum Donnerstag mehrere Kabelanlagen entlang der Strecke sowie ein Gebäude des ehemaligen Güterbahnhofs in Brand gesetzt, berichteten italienische Medien.<BR \/><BR \/>Die ersten Feuer waren demnach zwischen 2.00 und 4.00 Uhr an mehreren Stellen im Stadtgebiet ausgebrochen. Betroffen waren unter anderem Böschungsbewuchs in der Via Capuleti und der Via del Fante sowie ein Gebäude des ehemaligen Gefängnisses. Der schwerste Brand am früheren Güterbahnhof führte zum Ausfall der Bahninfrastruktur.<BR \/><BR \/>Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen gilt ein anarchistischer Hintergrund als eher unwahrscheinlich. Die Ermittler gehen derzeit eher von einem Serienbrandstifter aus.<BR \/><BR \/>Die Sperrung der Strecke besteht weiter an. Hochgeschwindigkeitszüge werden teilweise über Ausweichstrecken umgeleitet und müssen mit Verspätungen von bis zu zwei Stunden rechnen. Mehrere Verbindungen wurden gestrichen oder verkürzt. Regionalzüge fallen teilweise aus oder enden vorzeitig. Für Regionalverbindungen wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.