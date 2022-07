Brandanschlag auf Medienhaus in Athen

Der Hauptsitze der „real Media Group“ im Norden der Hauptstadt Athen wurde schwer beschädigt. Ein Tontechniker sei von der Feuerwehr befreit und mit Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Zeitung „To Proto Thema“. Noch im Laufe der Nacht sei der Brand unter Kontrolle gebracht worden, twitterte die Feuerwehr.Die Ermittler der Feuerwehr fanden 3 Gaskanister und eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit in einem externen Treppenhaus zwischen dem Keller und dem ersten Stock des Bürogebäudes. Ein vierter Gaskanister wurde später unter der Eingangstreppe des Gebäudes gefunden. Bei den Brandsätzen soll es sich um selbst gebaute Konstruktionen mit Camping-Gaskochern handeln.Über die Hintergründe des Anschlags war zunächst nichts bekannt. „Sie fackeln uns ab! Sie versuchen, uns dicht zu machen“, twitterte der Gründer der Real-Gruppe, der Journalist Nikos Chatzinikolaou. Der griechische Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis versicherte in einem Antwort-Tweet, man werde nicht zulassen, dass der Sender und die Zeitung schließen müssten.In Griechenland und vor allem in Athen verüben Autonome und Anarchisten immer wieder Anschläge auf Einrichtungen wie Zeitungshäuser, Behörden und Parteibüros.