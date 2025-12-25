Der Brand wurde umgehend durch zwei Atemschutztrupps gelöscht. Weiters wurden die betroffenen Räume vom Rauch befreit. Verletzt wurde niemand. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254432_image" \/><\/div>\r\nSchlimmeres verhindert haben auch die Feuerwehren Unsere Liebe Frau im Walde und St. Felix am Christtag kurz nach 2 Uhr früh: In der Örtlichkeit Obere Innere in Unsere Liebe Frau im Walde hatte sich ein Kaminbrand auf das Dach ausgebreitet. Im Zuge der Löscharbeiten musste auch das Dach geöffnet werden. Verletzt wurde niemand.