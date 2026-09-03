Gegen 18.16 Uhr wurde Alarm geschlagen, nachdem beim Neuiones Hof in Coll bei Villnöß ein Feuer ausgebrochen war. Umgehend rückten die Einsatzkräfte aus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355256_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwischenzeitlich stand das gesamte Gebäude in Vollbrand. Da in dem Hof unter anderem auch Heu gelagert wird, gestalten sich die Löscharbeiten kompliziert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355259_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Landesstraße 163, die zu dem Hof führt, musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Der Sachschaden an dem unbewohnten Hof ist beträchtlich. Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren St. Peter Villnöß, St. Magdalena Villnöß, Teis sowie Klausen.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>