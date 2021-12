Brandgefahr an Weihnachten: Das müssen Sie beachten

Damit Weihnachten auch in diesem Jahr zur schönsten Zeit des Jahres und nicht wegen eines Brandes zum Albtraum wird, geben die Bozner Berufsfeuerwehr und Christoph Oberhollenzer, Leiter der Landesfeuerwehrschule in Vilpian, einige wichtige Sicherheitshinweise, die man für ein sicheres Weihnachtsfest beachten sollte.Beim Aufstellen des Christbaums sollte dafür gesorgt werden, dass der Christbaum ausschließlich in stabilen Christbaumständern steht. Zu brandgefährlichen Einrichtungsgegenständen sollte ein Sicherheitsabstand eingehalten werden.Wer seinen Christbaum noch mit Kerzenbeleuchtung schmückt, sollte im Umgang mit den Kerzen besondere Vorsicht walten lassen. Es ist außerdem ratsam, den Weihnachtsbaum nicht mit Schmuck aus leicht entzündlichem Material wie Papier, Watte oder Zellwolle zu verzieren.„Auch dieses Jahr möchten wir zu einem sicheren Weihnachten aufrufen. Bleiben Sie vorsichtig im Umgang mit Kerzen, denn es besteht Brandgefahr, wenn Kerzen unbeaufsichtigt brennen gelassen werden“, erklärt der Kommandant der Berufsfeuerwehr Florian Alber.Brandgefahr besteht auch rund um den Baum: Christbäume sollten nicht in der Nähe der Tür aufgestellt werden, damit im Falle eines Brandes das Verlassen des Raumes ungehindert möglich ist.Auch der Adventkranz steht inzwischen seit einiger Zeit in den beheizten Wohnungen – er brennt wie Zunder, wenn eine Kerze zu weit abbrennt. Dasselbe gilt für den Christbaum im neuen Jahr, die Brandgefahr steigt mit zunehmender Dürre.Für den Ernstfall sollte immer ein Eimer mit Wasser oder ein Feuerlöscher in der Nähe bereitgehalten werden. Wenn der Löschversuch nicht gelingt, dann sollte der Raum bzw. der Brandbereich umgehend verlassen werden, die Türen zum Brandraum geschlossen und die Feuerwehr über die Notrufnummer 112 alarmiert werden.Befolgt man die Tipps der Südtiroler Feuerwehren, dann steht einem sicheren Weihnachtsgeschäft nichts mehr im Weg. Die Berufsfeuerwehr Bozen und der Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols wünschen allen ein gesegnetes sowie sicheres Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr.

stol/jno