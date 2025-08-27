<BR \/><BR \/>Die Öffnung des 350 Meter langen, bis zu neun Meter breiten und bis zu 4,5 Meter hohen Tunnels ist für 1. September vorgesehen – vorausgesetzt, die Notfallübungen verlaufen erfolgreich.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205220_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei der heutigen Übung wurden von 4 Uhr nachts bis 7.30 Uhr Kaltrauchtests durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Sicherheits- und Entrauchungsanlagen funktionieren. <BR \/><BR \/>Dabei trat aus den Lüftungsschächten am Waltherplatz sowie aus dem Kamin des Schgraffer-Hauses und aus einem Kamin in der Mayr-Nusser-Straße Rauch aus. Zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr.<BR \/><h3>\r\nTiefgarage am Waltherplatz bleibt während Tests geschlossen <\/h3>Im Anschluss findet von 9 bis 10 Uhr zusammen mit den Feuerwehren eine Evakuierungsübung statt – ebenfalls mit Kaltrauch. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Tiefgarage am Waltherplatz während der Tests geschlossen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205223_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Für die Bevölkerung besteht kein Grund zur Beunruhigung, sollte es im betroffenen Bereich zu einer Rauchentwicklung kommen. Es handelt sich um eine reine Simulation, die der Sicherheit der künftigen Nutzerinnen und Nutzer dient“, teilte die Stadtgemeinde mit.<BR \/><h3>\r\nÜbergabe an die Gemeinde<\/h3>Sollten im Tunnel alle Sicherheitssysteme funktionieren und auch die Evakuierungsübung erfolgreich verlaufen, kann die Nutzungsgenehmigung ausgestellt werden. Der Walthertunnel, der den Verdiplatz und auch die Altstadt vom Verkehr entlastet, wird dann vom Bauträger, der WaltherPark AG, der Stadtgemeinde übergeben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205226_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ein- und Ausfahrt des unterirdischen Bauwerkes liegen in der Josef-Mayr-Nusser-Straße, und zwar hinter der vormaligen Tankstelle am Verdiplatz. Der Tunnel ist die einzige Zufahrt zum neuen Einkaufszentrum WaltherPark, das Mitte Oktober eröffnet werden soll, sowie zu den dortigen Wohnungen und Büros. Die neue Tiefgarage unter dem Einkaufszentrum verfügt über 835 Stellplätze auf vier Ebenen. Angebunden ist auch die alte Tiefgarage unter dem Waltherplatz mit 410 Plätzen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71162853_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>