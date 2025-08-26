Im Rahmen der Sicherheitsprüfungen im neuen Tunnel in der Südtiroler Straße werden am morgigen Mittwoch mehrere technische Tests durchgeführt. Dabei kommt künstlicher, ungefährlicher Rauch zum Einsatz, um die Funktionsfähigkeit der Lüftungs- und Brandschutzsysteme zu überprüfen.<h3>\r\nAblauf der Tests<\/h3>- <b>4 bis 7.30 Uhr:<\/b> Test mit weißem, ungefährlichem Bühnendunst. Der Rauch kann aus den Lüftungsöffnungen am Waltherplatz, dem Schornstein des Gebäudes Schgraffer und jenen am Josef-Mayr-Nusser Weg austreten.<BR \/><BR \/><b>- 9 bis 10 Uhr:<\/b> Evakuierungsübung unter Beteiligung der Feuerwehr, ebenfalls mit kaltem Rauch.<BR \/><BR \/>Aus Sicherheitsgründen bleibt während der <b>Tests die Garage am Waltherplatz geschlossen.<\/b><BR \/><BR \/>Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung, keine Einsatzkräfte zu alarmieren, falls Rauch sichtbar wird. Es handelt sich ausschließlich um vorbeugende Sicherheitsübungen.