Brandserie: Handy soll Beweise liefern

Wie berichtet, steht der 21-Jährige vorerst nur wegen des Brandes auf der Guntschnapromenade unter Hausarrest ( Hier lesen Sie mehr dazu ).Bei seiner Anhaltung am Freitag hatte er einen Gasanzünder bei sich. Die Ermittler sollen aber noch weitere Indizien haben, die den Tatverdacht gegen den jungen Mann erhärten. Vom U-Richter mit den Vorhaltungen konfrontiert, entschied sich der 21-Jährige, von seinen Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen.Zu den anderen Bränden, die im heurigen Sommer auf den Hängen rund um Bozen und Umgebung gewütet haben, wurde der Mann nicht befragt.Noch nicht – obwohl ihn die Ermittler verdächtigen, auch damit etwas zu tun gehabt zu haben. Beweise, die den jungen Mann belasten, aber durchaus auch entlasten könnten, wollen sich die Fahnder jetzt mit Hilfe von „Kommissar Technik“ verschaffen. Sie gehen systematisch alle Brandereignisse durch und prüfen, ob das Handy des Tatverdächtigen zum Brandzeitpunkt in einen Funkmast in unmittelbarer Umgebung eingeloggt war.Damit könnte seine An- oder Abwesenheit in der Nähe des Tatortes zweifelsfrei nachgewiesen werden. Zumindest bei einigen Brandherden musste der Täter – um dorthin zu gelangen – gewisse Straßen bzw. Wege benutzen, in diesen Fällen könnten auch die Aufnahmen von Überwachungskameras wichtige Hinweise liefern. Und schließlich stehen auch Anhörungen von Zeugen aus dem Umfeld des 21-Jährigen an.Nur, falls diese Ermittlungen ergeben sollten, dass der junge Mann für mehrere Brände verantwortlich zeichnet, wird die Staatsanwaltschaft ein psychiatrisches Gutachten beantragen. Damit soll abgeklärt werden, ob es sich um pathologische Brandstiftung (Pyromanie) handeln könnte. Und natürlich auch, inwieweit sich diese Impulsstörung auf die Willensfähigkeit ausgewirkt hat.