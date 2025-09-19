Kurz vor ein Uhr nachts gerieten ein Motorrad und ein Fahrrad in Brand – beide Brände konnten von den angerückten Polizeibeamten gelöscht werden. <BR \/><BR \/>Wenige Minuten später kam es in der Michael-Gaismair-Straße erneut zu einem Brand – betroffen war diesmal ein Müllkübel. Bei allen Bränden wurde ein Verdächtiger von Zeugen beobachtet. Die Beschreibung der Zeugen von den ersten beiden Bränden stimmte laut Polizei mit jener der Zeugen des Müllkübelbrands überein. Letztere gaben aber auch an, dass der Verdächtige eine Eisenstange bei sich getragen haben soll. <BR \/><h3>\r\n15-Jähriger mit Eisenstange am Westfriedhof <\/h3>\r\nDie Ermittler starteten sofort eine Fahndung und konnten schließlich den Verdächtigen am Westfriedhof finden: Er trug tatsächlich eine Eisenstange bei sich. Wie sich herausstellte, handelt es sich beim mutmaßlichen Feuerteufel um einen 15-jährigen österreichische Staatsbürger.