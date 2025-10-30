Der Fall geht auf die Nacht des 4. Oktober zurück, als ein 23-jähriger Student aus Branzoll den Diebstahl einer Decke und einer Kaffeemaschine aus seiner Wohnung gemeldet hatte.<BR \/><BR \/>Den Carabinieri gelang es, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren: einen 24-jährigen marokkanischen Staatsbürger, der sich rechtmäßig in Italien aufhält, jedoch keinen festen Wohnsitz hat und bereits wegen früherer Delikte bekannt ist.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde angezeigt. Ihm wird Wohnungseinbruch mit Diebstahl zur Last gelegt.