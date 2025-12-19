<BR \/><BR \/>Nachdem die 63-Jährige Anzeige erstattet hatte, weil ihr Geldbeutel gestohlen worden war, während sie in einem Branzoller Geschäft aufhielt, untersuchten die Carabinieri sofort die Aufnahmen der Überwachungskameras der Gemeinde und des Supermarktes. Die Bilder wurden den beiden mutmaßlichen Langfingern zum Verhängnis: Die Ermittler konnten nämlich den Tathergang rekonstruieren und feststellen, dass die beiden Verdächtigen den Tatort mit einem Pkw verlassen hatten. <BR \/><h3>\r\nFahrzeug außerhalb der Region gemietet <\/h3>\r\nWie sich herausstellte, war das Fahrzeug außerhalb der Region gemietet worden. Die Beamten konnten dadurch die beiden Personen, die das Fahrzeug gemietet hatten, identifizieren. Demnach handelt es sich um zwei bulgarische Staatsbürger, eine 31-jährige Frau, die in Turin wohnhaft ist, und einen 25-jährigen Mann, der in Bulgarien ansässig ist. Beide seien laut Carabinieri bereits aktenkundig gewesen, offenbar wegen Eigentumsdelikten. <BR \/><BR \/>Die Beamten zeigten sie auf freiem Fuß an. Zu dem Zeitpunkt hatten die beiden laut den Ermittlern bereits Geldüberweisungen auf bulgarische Bankkonten mit der gestohlenen Bankomatkarte der Frau getätigt.