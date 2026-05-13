Gegen 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Branzoll gemeinsam mit dem Roten Kreuz und den Carabinieri Branzoll-Neumarkt zu einem Verkehrsunfall auf der SS12 – bei Kilometer 426,2 – alarmiert.<BR \/><BR \/>Ein Auto war verunfallt und auf dem Dach gelandet, wie die Freiwillige Feuerwehr Branzoll in einer Aussendung schreibt. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt. Er wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.<BR \/><BR \/>Nach den Aufräumarbeiten, der Reinigung der Fahrbahn sowie dem Abtransport des Unfallfahrzeugs durch den Abschleppdienst konnte die Straße nach rund einer Stunde wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Einsatz standen zehn Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen.