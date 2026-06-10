Erfolgreicher Einsatz: Die Carabinieri haben ein entzogenes Fahrzeug sichergestellt und zwei Tatverdächtige angezeigt. Der Zugriff erfolgte während einer geplanten Geldübergabe.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Branzoll konnten gemeinsam mit den Carabinieri der Kompanien Neumarkt und Bassano del Grappa eine Ermittlungsoperation erfolgreich abschließen. Dabei wurde ein dem Eigentümer entzogenes Auto wiederbeschafft. Zudem wurden eine 33-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann aus der Provinz Treviso auf freiem Fuß angezeigt. Gegen sie besteht der Verdacht der Erpressung und Bedrohung.<h3>\r\nAnzeige eines 72-Jährigen<\/h3>Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anzeige eines 72-jährigen Mannes aus Branzoll am 20. Mai. Er gab an, seinen SUV vorübergehend einer Frau überlassen zu haben, die er über eine Online-Datingplattform kennengelernt hatte und die im Raum Treviso lebt.<BR \/><BR \/>In der Folge soll die Frau für die Rückgabe des Fahrzeugs 4.500 Euro gefordert haben. Gleichzeitig habe sie gedroht, den Wagen in Brand zu setzen, sollte das Geld nicht bezahlt werden.<h3>\r\nKontrollierte Übergabe<\/h3>Nach Eingang der Anzeige leiteten die Carabinieri umgehend Ermittlungen ein. Diese wurden von der zuständigen Justizbehörde koordiniert und in enger Zusammenarbeit mit den Einheiten in Neumarkt und Bassano del Grappa durchgeführt.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Ermittlungen wurde ein kontrolliertes Treffen organisiert: Auf dem Parkplatz eines bekannten Einkaufszentrums in Bassano del Grappa sollte das Geld im Austausch für das Fahrzeug übergeben werden.<h3>\r\nZugriff im entscheidenden Moment<\/h3>Die Einsatzkräfte positionierten sich unauffällig im Umfeld des Treffpunkts und beobachteten die Situation. Als der Umschlag mit dem geforderten Geld übergeben wurde, griffen sie ein.<BR \/><BR \/>Dabei konnten die Frau und ihr mutmaßlicher Komplize gestoppt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und anschließend dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.<h3>\r\nAnzeige erstattet<\/h3>Die beiden Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft in Vicenza angezeigt. Diese wurde von der Carabinieri-Station in Branzoll informiert.<BR \/><BR \/>Es gilt die Unschuldsvermutung: Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gelten die Beschuldigten als unschuldig.