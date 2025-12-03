Alles begann kurz nach 7.15 Uhr am Morgen: Für die Einsatzkräfte wurde Alarmstufe 5 – „Unfall mit eingeklemmter Person: Pkw im Wasser“ – ausgelöst. Sofort rückte ein größeres Aufgebot an Rettungseinheiten aus. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Auer waren auch die FFW Branzoll,die Carabinieri, die Wasserrettung Bozen sowie die Bezirkstaucher im Einsatz.<BR \/><BR \/>Am Unfallort angekommen, fanden die Helfer jedoch ein leeres Fahrzeug vor. Der Insasse hatte sich selbst aus dem Kleinlaster befreien können und wurde laut Carabinieri wenig später – unverletzt und gerade beim Wechseln seiner Kleidung – angetroffen.<BR \/><BR \/>Anrainer hatten den Unfall beobachtet, waren dem Mann zu Hilfe geeilt und stellten ihm trockene Kleidung zur Verfügung. So konnte er zwar unterkühlt, aber unverletzt aufgefunden werden. Warum er mit seinem Fahrzeug vom Feldweg abgekommen war, ist weiterhin unklar.