Der Fall nahm im vergangenen September seinen Anfang, als sich der Betroffene an die Carabinieri-Station Branzoll wandte. Auf der Verkaufsplattform eines bekannten sozialen Netzwerks war er auf ein attraktives Angebot gestoßen: Zehn Garnituren aus Holzbänken und -tischen standen dort zum Verkauf.<BR \/><BR \/>Nach Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer einigte man sich auf ein Geschäft. Der Käufer überwies 300 Euro auf ein angegebenes Bankkonto. Die versprochene Ware traf jedoch nie in Branzoll ein, und der Verkäufer war nicht mehr erreichbar.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Carabinieri führten schließlich zu zwei Männern: Einer ist in der Provinz Brindisi (Apulien) ansässig, der andere in Crotone (Kalabrien). Beide wurden bei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß wegen Online-Betrugs angezeigt.<h3>\r\nCarabinieri raten zur Vorsicht bei Privateinkäufen<\/h3>Die Ordnungshüter nehmen den Vorfall zum Anlass, um erneut zur Vorsicht bei Online-Käufen aufzurufen, insbesondere bei Verkäufen zwischen Privatpersonen über soziale Netzwerke.<BR \/><BR \/>Sie raten dazu, die Zuverlässigkeit von Anbietern genau zu überprüfen, bei auffällig günstigen Angeboten skeptisch zu sein und nach Möglichkeit Zahlungsmethoden zu nutzen, die einen Käuferschutz bieten.