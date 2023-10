Branzoll: Gleich 2 nächtliche Unfälle an derselben Stelle

Foto: © FFW Branzoll

Der erste Unfall ereignete sich gegen Mitternacht: Ein Pkw mit 2 Insassen war in Richtung Süden unterwegs, als er bei Baustelle der Nordeinfahrt des Umfahrungstunnels gegen die Absperrung krachte. Der Fahrer hatte aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit wohl auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.Die Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten nach der Erstversorgung durch die Sanitäter des Roten kreuz glücklicherweise nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw wurde arg in Mitleidenschaft gezogen.Die Freiwillige Feuerwehr Branzoll kümmerte sich um die Aufräumarbeiten, die etwa 2 Stunden lang andauerten.Zur Ruhe kommen konnten die Wehrleute anschließend nicht: Um 4 Uhr wurden sie erneut zu einem Unfall an derselben Stelle gerufen. Abermals war ein Pkw – diesmal mit 4 Insassen – gegen die Baustellenabsperrung geprallt.Glücklichweise gab es auch diesmal keine ernsthaft Verletzten. Der Pkw wurde aber schwer beschädigt. Bei diesem Unfall wurden die Branzoller Wehrleute von der Freiwilligen Feuerwehr Leifers unterstütz.Die Carabinieri waren bei beiden Unfällen im Einsatz.