Branzoll: Laster rutscht von Landstraße

Kaum liegen die ersten Zentimeter Schnee, schon geraten Fahrzeuge in Schwierigkeiten: so auch am Montagfrüh in Branzoll. Ein Lkw rutschte von der Fahrbahn einer Landstraße, die Freiwillige Feuerwehr brachte ihn wieder in die Spur.