In den vergangenen Tagen kontrollierte eine Streife der Carabinieri aus Leifers entlang der Staatsstraße 12 im Gemeindegebiet von Branzoll ein Auto.<BR \/><BR \/>Im Fahrzeug befanden sich die Fahrerin, eine 1989 geborene Frau, sowie ein 1969 geborener Mann. Beide sind in Südtirol wohnhaft und den Ordnungskräften bereits bekannt, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass die beiden Fahrzeuginsassen auffallend nervös waren. Daraufhin wurden die Kontrollen ausgeweitet und das Fahrzeug sowie die Personen genauer durchsucht. <BR \/><BR \/>Dabei entdeckten die Carabinieri ein Fach in der linken Vordertür – darin versteckt waren eine Präzisionswaage sowie insgesamt rund zehn Gramm Kokain. Eine anschließende Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes verlief hingegen negativ. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die beiden Personen angezeigt.