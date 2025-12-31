Die Ermittlungen der Carabinieri von Branzoll – die in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsinspektorat des Landes, Ämtern der Gemeinde Branzoll und der Ortspolizei durchgeführt wurden – gehen auf Kontrollen Mitte November zurück.<BR \/><BR \/>Dabei entdeckten die Ordnungshüter auf einer Wiese eines 53-jährigen Branzoller Landwirts ein illegales Schlaflager.<BR \/><BR \/>In der Unterkunft lebten drei ausländische landwirtschaftliche Arbeiter, die sich rechtmäßig in Italien aufhielten. Die Wohnbedingungen waren jedoch äußerst prekär.<h3>\r\nKeine Baugenehmigung, hygienische Mängel<\/h3>Das Schlafquartier war ohne die erforderlichen Genehmigungen errichtet worden und entsprach weder den baurechtlichen noch den hygienisch-sanitären Vorschriften.<BR \/><BR \/>Der Landwirt aus Branzoll wurde angezeigt.