Brasilien: Mehr als 100.000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden

Am Mittwoch hatte Brasilien die Marke von 300.000 Toten überschritten, am Dienstag erstmals mehr als 3000 Tote innerhalb eines Tages verzeichnet. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner.Angesichts des dramatischen Anstiegs der Corona-Zahlen ist das Gesundheitssystem vielerorts überlastet oder sogar zusammengebrochen. Die große Sorge besteht nun darin, dass Medikamente, unter anderem zur Intubation von Covid-19 Patienten, zur Neige gehen könnten. Die Zeitung „O Globo“ hatte diese Woche unter Berufung auf den Verband der Arzneimittel-Vertreiber Abradimex berichtet, dass deren Vorrat maximal noch für sieben Tage ausreiche.Der frühere Präsident Brasiliens, Inácio Lula da Silva, äußerte sich am Freitag besorgt über die Lage in dem Land. „Am Dienstag sind in Brasilien 3158 Menschen an Covid gestorben, es ist der größte Genozid unserer Geschichte“, sagte Lula dem „Spiegel“. „Wir müssen Brasilien vor Covid-19 retten.“Er warf dem amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro vor, das Virus ein Jahr lang nicht ernst genommen zu haben. „Wenn er ein bisschen Größe hätte, dann hätte er sich bei den Familien der 300.000 Covid-Toten und Millionen Infizierten entschuldigt. Er ist dafür verantwortlich.“

apa