Brasilien meldet mehr als 10.000 Corona-Todesfälle

Insgesamt wurden nach Angaben der Behörden fast 156.000 Infektionen verzeichnet. Experten ziehen die offizielle Statistik wegen der geringen Testdichte jedoch in Zweifel. Sie gehen davon aus, dass die Zahl der Infizierten in Brasilien bis zu 20 Mal höher liegen könnte.Der brasilianische Kongress rief am Samstag angesichts der steigenden Corona-Opferzahlen eine dreitägige Trauerzeit aus. Die Präsidenten der Abgeordnetenkammer und des Senats appellierten an die Brasilianer, die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zur Eindämmung der Pandemie zu befolgen.Brasiliens rechtsradikaler Staatschef Jair Bolsonaro hat wiederholt von einer weltweiten „Hysterie“ im Zusammenhang mit der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gesprochen. Die von den Bundesstaaten verhängten Ausgangsbeschränkungen schaden seiner Ansicht nach unnötig der Wirtschaft.

