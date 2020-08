Brasiliens Vizepräsident lädt DiCaprio ins Amazonasgebiet ein

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

DiCaprio (45) engagiert sich für den Erhalt des Regenwaldes im Amazonasgebiet und kritisiert immer wieder die Umweltpolitik des rechten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Zuletzt warf er dem Staatschef in den sozialen Netzwerken vor, die jüngste Welle der Brandrodungen in der Region herunterzuspielen. Auch andere internationale Investoren drängen Brasilien zum Klimaschutz. Im vergangenen Jahr hatten die massiven Feuer im Amazonasgebiet international für Empörung gesorgt.Vor rund einem Monat untersagte die brasilianische Regierung das Abbrennen von Flächen zur Schaffung von Weiden und Äckern im Amazonasgebiet für 120 Tage. Allerdings gehen die Feuer fast unvermindert weiter.Das Nationale Institut für Weltraumforschung, das Satelliten-Daten über die Umweltzerstörung auswertet, registrierte vom 16. Juli bis zum 15. August über 20.000 Brände. Allein in den ersten 2 Wochen im August waren es mehr als 15.000 Feuer. Dies war nur ein minimaler Rückgang um 8 Prozent zum Vergleichszeitraum 2019.

apa/dpa