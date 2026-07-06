Trump veröffentlichte dazu ein Bild, das Meloni zeigt, wie sie ihn bei einem Treffen ansieht. Mit seinem Kommentar spielt der US-Präsident scherzhaft darauf an, die italienische Ministerpräsidentin würde ihn verfolgen. Es ist der jüngste Höhepunkt einer seit Wochen öffentlich ausgetragenen Stichelei zwischen den beiden Politikern. Erst vor wenigen Tagen hatte Trump behauptet, Meloni habe ihn um ein gemeinsames Foto „angebettelt“.<h3>\r\n„Widerlicher Billig-Bully“<\/h3>Aus der italienischen Opposition folgte umgehend scharfe Kritik. Carlo Calenda, Vorsitzender der Partei Azione, bezeichnete Trump als „widerlichen Billig-Bully“ und sprach Meloni seine Solidarität aus. Der Beitrag erschien nur kurze Zeit vor dem NATO-Gipfel am 7. und 8. Juli in Ankara, bei dem Trump und Meloni voraussichtlich erneut persönlich aufeinandertreffen werden.<BR \/><BR \/>Unabhängig davon veröffentlichte Trump auf Truth Social auch spöttische Kommentare zur Trauerfeier für den iranischen Religionsführer Ali Khamenei. Die Beiträge folgten auf seine Rede zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, in der er vor einer „kommunistischen Gefahr“ gewarnt hatte.