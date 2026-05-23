<BR \/>Costa machte dabei auf die möglichen Folgen der Blockade der wichtigsten Verkehrsachse zwischen Italien und Nordeuropa aufmerksam. Besonders hob er die strategische Bedeutung des Brennerübergangs hervor: „Über den Brenner laufen mehr als zehn Prozent des nationalen Import-Export-Verkehrs“, erklärte er. Unterbrechungen hätten deshalb Auswirkungen weit über den Straßenverkehr hinaus und könnten die gesamte Logistikkette treffen.<BR \/><BR \/>Am Samstag, 30. Mai, wird der gesamte Brennerkorridor im österreichischen Tirol von einer Umweltprotestaktion gegen die starke Belastung durch Pkw- und Schwerverkehr betroffen sein. Geplant ist eine vollständige Sperre der Autobahn A13 sowie der Bundesstraße B182 in der Zeit von 11 bis 19 Uhr.<BR \/><BR \/>Mit erheblichen Auswirkungen wird auch auf italienischer Seite gerechnet. Erwartet werden Verkehrsbehinderungen auf der A22 Modena–Brenner sowie auf den gewöhnlichen Straßen. Die Protestaktion soll auf die Auswirkungen des Verkehrs entlang der Alpenachse aufmerksam machen – ein Thema, das seit Jahren die Diskussion zwischen Umweltschutz, Mobilität und Güterverkehr prägt.