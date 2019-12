Matrei am Brenner: Cobra tötet wildgewordene Kuh

Eine entlaufene Kuh hat am Mittwoch in Matrei am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, einen Cobra-Einsatz ausgelöst. „Die Kuh hätte geschlachtet werden sollen, ist aber beim Verladen entkommen“, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA und bestätigte einen Bericht der Online-Ausgabe der „Tiroler Tageszeitung“.