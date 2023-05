Brenner: Flüchtiger Gefängnisinsasse festgenommen

Wie die Staatspolizei in einer Presseaussendung am Freitag mitteilt, wurde der 38-jährige Rumäne im Rahmen von Kontrollen aufgegriffen. Der Mann war gerade aus einem Zug aus Innsbruck ausgestiegen.Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Straftäter, der im Gefängnis von Turin eine Haftstrafe verbüßt. Der Mann war aufgrund verschiedener Delikte, unter anderem wegen versuchten Mordes, verurteilt worden. Er muss noch eine Strafe von 2 Jahren und 5 Monaten absitzen.Der 38-Jährige, dem es erlaubt war, das Gefängnis tagsüber aus Arbeitsgründen zu verlassen, war am 27. April nicht mehr in die Haftanstalt zurückgekehrt. Der Rumäne wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.