Brenner: Gesuchter Drogenhändler verhaftet

Der 21-Jährige war den Polizeikräften an Bord eines Regionalzugs aus Innsbruck ins Netz gegangen.Als der junge Mann als Albanien am Brenner aus dem Zug stieg, wurde er umgehend kontrolliert. Schnell kam ans Licht, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl aus Verona vorliegt: Er soll vor allem am Gardasee mit Drogen gehandelt haben.Der 21-Jährige wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.

liz