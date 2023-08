Brenner: Gesuchter Marokkaner verhaftet

Der mehrfach vorbestrafte Mann ging vergangene Woche der Bahnpolizei am Brenner ins Netz. Der Marokkaner befand sich im Zug von Rimini in Richtung Deutschland und wirkte nervös, als er von den Ordnungshütern kontrolliert wurde.Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl, ausgestellt vom Gericht in Rimini, vorliegt.Der 45-Jährige war seit Ende letzten Jahres untergetaucht und benutzte mehrere falsche Identitäten, wie die Quästur in einer Presseaussendung mitteilt.Er wurde in das Gefängnis nach Bozen gebracht.