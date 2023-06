Brenner: Giftige Substanz ausgetreten – Bahnlinie nach Stunden wieder geöffnet

Bei einer Routinekontrolle am Bahnhof Brenner entdeckten Bahnmitarbeiter ein Leck am Kesselwagen eines Güterzuges. Giftiges Toluol, das bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird, trat in großen Mengen aus und verteilte sich auf dem Schotterbett unter den Gleisen.Die angerückte Feuerwehr evakuierte deshalb den Bahnhof, der Zugverkehr musste eingestellt werden. In mehrstündiger Arbeit gelang es den rund 50 Feuerwehrleuten, das Leck abzudichten und Bindemittel auf dem Bahnhofsareal auszubringen.Wie Abschnittsinspektor Norbert Troyer gegenüber STOL erklärte, ist der Bahnhof Brenner seit 6.30 Uhr wieder freigegeben, auch der Zugverkehr konnte wieder aufgenommen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Reinigung des Bahnhofareals sei nun die Bahn zuständig.Die Ursache des Lecks ist derzeit noch unbekannt. Der Güterzug, der die giftige Substanz geladen hatte, war auf dem Weg von Deutschland nach Italien. Für seine Weiterfahrt bedarf es nun der Freigabe durch einen Fachmann.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Gossensaß, Thuins und Pflersch sowie die Berufsfeuerwehr Bozen und das Weiße Kreuz.