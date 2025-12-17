Gegen 23.45 Uhr wurden Soldaten des österreichischen Bundesheeres im Gemeindegebiet von Gries am Brenner auf eine Hilfe suchende 32-jährige Syrerin aufmerksam. Die Frau gab an, dass sie in ihrer Wohnung in Gries am Brenner von einem 32-jährigen Landsmann mit einem Messer bedroht worden sei und ihr in einem unbeobachteten Moment die Flucht ins Freie gelungen sei.<h3>\r\nTäter soll Frau genötigt haben, Anzeige zurückzunehmen <\/h3>Laut derzeitigen Ermittlungsergebnissen dürfte sich der Beschuldigte an jenem Abend unbefugt Zutritt zur Wohnung des Opfers verschafft und versucht haben, die Frau zu nötigen, eine Anzeige, die sie gegen ihn erstattet hatte, zurückzuziehen. Dabei soll er sie mit einem Küchenmesser bedroht und ihr die Klinge an den Hals gehalten haben. Dabei erlitt die Frau eine leichte Schnittverletzung, berichtet die Polizei in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Besagtes Küchenmesser konnte in der Nähe des Wohnhauses aufgefunden und sichergestellt werden. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen, berichtet die Exekutive. Indes ist der Beschuldigte nach wie vor flüchtig. Erhebungen zu seinem Aufenthaltsort laufen.