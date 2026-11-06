Erst vergangene Woche war der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages zu Gast beim „BBT“. „Die Gespräche und die Baustellenbesichtigung des BBT haben sicher dazu beigetragen, wichtige Sensibilisierungsarbeit zu leisten“, sagt Ausserdorfer. Denn es gehe hier um mehr als nur eine Zulaufstrecke, „es geht um das Zusammenleben in Europa“. Er habe jedenfalls sehr klar unterstrichen, dass die Bürger in Nord- und Südtirol den zunehmenden Verkehr auf der Brennerachse nicht mehr akzeptierten. Und an dieser Tatsache käme keine Regierung – ob rechts, ob links – mehr vorbei. Sein Eindruck: „Ich denke, Deutschland hat verstanden, dass die Menschen in Südtirol und Tirol die tägliche Blechlawine nicht mehr akzeptieren.“ <BR \/><BR \/>Zudem habe er auch klargemacht, dass spätestens mit der Eröffnung des BBT eine Verlagerung forciert werden werde: „Und wenn Deutschland und Bayern nicht so weit sind, ist das ein Problem für sie.“ Auf Tiroler Seite könne die Blockabfertigung nämlich weiter ausgedehnt werden; und das bringe dann weitere Probleme. „Wirtschaftliche Probleme kann sich Deutschland im Moment nicht wirklich leisten“, ist Ausserdorfer überzeugt. Und das umso mehr, als die geplante Infrastruktur mit Mitteldeutschland und Norditalien „die zwei größten Wirtschaftsgebiete der Europäischen Union“ verbinde. „Nicht bauen ist und war für mich noch immer die teuerste Lösung“, sagt er. <BR \/><BR \/>Deutsche Finanzierungsprobleme lässt er dabei nicht gelten: „Wenn man will, findet man die Mittel. Hier geht es schließlich um den Aufbruch in die Moderne. Die Schiene ist die einzige Alternative, die wir zur Straße bieten können.“ Auch das deutsche Argument, man habe freie Kapazitäten beim Schienengüterverkehr und eigentlich keine Eile, mehr Angebot zu schaffen, greife nicht: „Wir müssen ein funktionierendes, attraktives Angebot schaffen, dann wird es im Güterverkehr eine Revolution geben.“ Mit einer zeitlich versetzten Lösung (an der eh kein Weg mehr vorbeiführt), könne man leben: „Wir in Südtirol haben gelernt, dass Reden immer wichtig ist und der Austausch das Projekt verbessert. Man muss die Menschen einbinden.“