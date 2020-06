Brenner nun auch für Züge offen

In einem ersten Schritt sollen bereits ab 16. Juni alle VVT-Regiozüge wieder bis bzw. ab Brenner verkehren, schreibt die Tiroler Tageszeitung. Ab 20. Juni wird auch die Strecke Lienz-Innichen wieder geöffnet.Durchgehende Nahverkehrszüge von Innsbruck nach Bozen bzw. Trient sowie von Franzensfeste nach Lienz werden voraussichtlich ab 4. Juli angeboten. Ab 20. Juni wird auch die Strecke Lienz-Innichen wieder in Betrieb genommen.Die Regiozüge sollen intensiv gereinigt und zusätzlich desinfiziert werden. Zudem ist in den Zügen weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

stol/ansa