Brenner: Per Haftbefehl gesuchter Mann stellt sich schlafend

Am Dienstagmorgen führte die Staatspolizei wiederum Kontrollen am Brenner durch, unter anderem um zu prüfen, ob die Corona-Maßnahmen eingehalten werden. An Bord des EC-Zugs, der von München nach Bologna unterwegs war, entdeckten die Ordnungshüter einen Mann, der sich schlafend stellte.Davon ließen sie sich nicht beirren. Der Mann wurde geweckt und kontrolliert: Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft von Brindisi, vorliegt. Für den 28-jährigen C.M., der in Padua wohnhaft ist, klickten die Handschellen. Er muss eine viermonatige Haftstrafe wegen Hehlerei verbüßen. Er wurde vorerst in das Bozner Gefängnis gebracht.

